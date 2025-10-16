中美港口費戰開打　美國船舶停泊寧波港需繳近500萬特別港務費

為反制美國10月14日（周二）開始向中國船隻徵收港口服務費，國家交通運輸部早前宣布，於同日起向美國船舶收取特別港務費。交通運輸部發布文件，由14日起向美國企業、組織及個人擁有或營運，以及懸掛美國國旗、在美國建造的船舶，收取特別港務費。有航運業媒體報道，一艘由美國美森輪船（Matson）營運的貨櫃船進入寧波港後需要繳付627,943美元（約488萬港元）的特別港務費。



據航運業資訊媒體《TradeWinds》報道，一艘由美國美森公司營運的貨櫃船似乎成為中美港口費之爭的首位受害者。

這艘懸掛美國國旗、載運量達2,378標準箱的「Manukai 」號（建於2003年）於10月13日停靠寧波港，並於14日卸貨，被收取了627,943美元（約488萬港元）的特別港務費。

據航海追蹤數據提供商顯示，該貨船已離開寧波前往上海。

據內地航運業媒體報道，儘管目前該事件尚未獲得寧波港或政府部門的正式確認，但由於船舶停泊時間、噸位及營運背景均與政策執行細則相符，業內普遍認為這一案例可能是「船舶特別港務費」政策生效後，中國港口對美國船舶徵收港務費的首例。

按照交通運輸部發布的文件，從今年10月14日起，停靠中國港口的美國船舶，按每淨噸收取400元（人民幣，下同）。費用逐年上揚，從明年4月17日起，每淨噸收費加至640元。於2027年再升至880元，以及2028年的1120元，費用由船隻掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取。

據路透社報道，克拉克森研究公司（Clarkson Research）在報告中表示，中國新的港口費用可能影響佔全球運力15%的油輪。傑富瑞分析師Omar Nokta則估計，全球貨輪中13%的原油油輪和11%的貨櫃船將受到影響。