中國反制美國對華船舶徵港務費　韓華海洋因一件事遭「波及」

正面抗衡美政府單邊霸凌主義，中方反擊組合拳沒有停下。



10月14日，是美方無端對中國造船舶加徵港務費生效的日期，也是中方正當防衛，對美船舶收取港務費施行之日。

同一天，中方進一步加碼，宣布對韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）5家美國相關子公司採取反制措施，禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

韓國韓華海洋（Hanwha Ocean）造船公司。（Hanwha官網）

中方還宣布啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查，後續將根據調查情況適時出台相應措施。

消息一齣，韓華海洋股價跌幅超8%。中方一連串雷霆反擊，也迅速引發外媒，特別是韓國媒體的關注。

「中美衝突火花四濺，韓國遭殃！」韓媒感嘆，中國瞄準韓華海洋，讓韓國這隻蝦米捲入了巨鯨之爭。

多家媒體均提到韓華海洋與美國的密切聯繫。業內人士注意到，與加徵港務費不同，針對韓華海洋的制裁精準打擊了特定企業，影響巨大。

有學者直言，考慮到韓華海洋在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府重振造船業計劃中扮演着關鍵角色，對韓華海洋的制裁可以說「一箭雙鵰」，既打擊了特朗普政府造船計劃，也瞄準了韓華使用中國稀土的防務產品，將成為中方手中重要的談判「籌碼」。

2025年10月14日，中國商務部宣佈，為反制美國對中國採取海事、物流和造船業301調查措施，決定對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司採取反制措施。 (商務部網站截圖)

韓華海洋做了些什麼？其實中方已然言明。

中國商務部新聞發言人表示，美國開始實施對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害了中方的自身主權、安全和發展利益。

事實也確實如此。

一段時間以來，韓國在特朗普政府「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）的計劃中，可謂擔綱「雪中送炭」的角色。

美國長期以來一直在與造船業的衰弱作鬥爭。目前，美國在全球商用造船中佔比不到1%，遠低於中國的約60%，韓國以22%排名第二。

2024年9月16日，中國山東省煙台市，韓華海洋工程（山東）有限公司正在將送往總裝基地的船體分段裝載到半潛船上。（Getty Images）

韓國產業通商資源部通商政策局局長張成吉7月就曾透露，在關稅談判中，特朗普政府希望韓國加入美國，共同在造船業等領域遏制中國。

《金融時報》提到，中方宣布制裁韓華集團，正值中美貿易形勢再度緊張之際。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）統計，韓國的造船業佔全球市場的29% 以上。作為美韓貿易談判的一部分，韓國已承諾向美國造船業投資1500億美元。

韓聯社將中方制裁韓華海洋一事掛在了網站醒目位置。「中美衝突火花四濺，韓國遭殃！」韓國《朝鮮日報》形容，韓國這隻蝦米被捲入了中美巨鯨的衝突之中，受制裁的實體將被禁止與中國的組織或個人進行任何交易活動。

韓媒分析稱，針對韓華集團的政策不同於加徵港務費，而是直接針對特定的私營企業，影響巨大。港口費措施通過國家間相互徵收費用影響了整個航運業，而對韓華的制裁則可能對個別企業造成直接打擊。

美國貿易代表辦公室（USTR）4月17日發布公告，公布針對中國航運、物流和造船業301調查結果，並公布對中國航運企業及中國造船舶收費標準。

但無論哪家外媒，都不約而同地提到了韓華集團與美國的密切聯繫。

送資金、送訂單、送技術，韓華海洋這家造船巨頭，恰是美國重振造船業計劃的關鍵一環。

此次被列入制裁清單的韓華費城造船廠，由韓華集團去年末以1億美元收購。該船廠被視為韓美造船合作的象徵性項目，甚至有觀點將其稱為「讓美國造船業再次偉大」計劃的一部分。

美國廣播公司（ABC）稱，韓華海洋已與美國海軍簽訂了合同，為美國海軍艦艇提供維護、維修和大修工作，助力特朗普政府恢復全球造船競爭力的努力。

對比鮮明的是，韓華海洋今年 5 月表示，將退出在中國的合資企業。

去年12月，韓華集團收購了費城造船廠，承接美國海事局（MARAD）建造5艘國家安全多任務船的訂單。

這張攝於2020年6月10日的照片中，韓國巨濟市，可以看到散裝貨船在韓華海洋造船廠附近調試交付船。（Getty）

8月26日，韓華集團在該廠舉行了其中一艘「緬因州」號的命名儀式，還宣布對美投資計劃，稱將以韓美領導人會談為契機，向費城造船廠新增投資50億美元。

韓國總統李在明在儀式現場說，「就像韓國企業和工人們曾創造了韓國造船奇蹟一樣，現在韓國和美國要攜手將MASGA的奇蹟變為現實。」

韓華集團（Hanwha Group）副會長金東官也信誓旦旦，表示韓華集團將成為重振美國造船業的可靠合作伙伴。

韓國《中央日報》引述慶熙大學教授朱載宇（音譯）的話說，中國將韓華費城造船廠納入制裁清單，堪稱一種雙重打擊與聯動舉措，既牽制了特朗普重振造船業的計劃，同時也瞄準了韓華使用中國稀土元素的國防產品。

美聯社（AP）援引諮詢公司Reddal副總裁曹鯤（音譯）的話說，中國正在發出信號，將打擊那些幫助美國削弱中國海上主導地位的第三國公司。

中國自2000年以來漸漸已成造船大國，圖為中國青島北海船舶有限公司正在建造的一艘10,000噸級船舶。（Getty Images）

路透社指出，加徵港務費等措施，是中國就航運問題對美國展開的反擊。

外媒注意到，中國已開始對美國擁有、運營、建造或懸掛美國國旗的船舶徵收特別費用，但由中國建造的船舶免於繳納。根據規定，僅進入中國船廠修理的空載船舶，以及其他經認定予以豁免的船舶也免予繳納。

總部位於雅典的船舶經紀公司Xclusiv在一份報告中表示，這種針鋒相對的對等限制，令兩國陷入海運徵稅的螺旋之中，有可能影響全球貨運流向。

一位為全球企業提供對華貿易諮詢的顧問認為，新政可能不會對行業造成太大幹擾，任何成本上升很可能會通過提高價格來消化。

「我們能做什麼呢？停止航運嗎？與美國的貿易已經相當混亂了，但企業總在想辦法應對。」他說。

2025年9月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室宣佈與輝瑞達成協議，以更低價格出售藥品。（Reuters）

據商務部網站14日消息，商務部新聞發言人就美對華造船等行業301調查限制措施落地答記者問。

發言人表示，美方措施是典型單邊主義、保護主義行為，嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，賦予相關國家航運和造船企業不公平競爭優勢，構成對中國航運、造船等產業的歧視性做法，嚴重損害中國相關產業利益。

發言人強調，為進一步維護中國相關產業利益，中方有關部門根據有關規定，將部分協助、支持美方相關調查活動的企業列入反制清單，對美國及部分國家和企業危害我國航運、造船等相關產業安全發展利益的行為發起調查。在調查實施過程中，中方將秉承公開、公平、公正原則開展執法和調查，充分保障各利害關係方權利。

中方在相關問題上的立場是明確的、一貫的，打，奉陪到底；談，大門敞開。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等對話協商方式解決雙方關切的問題。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

