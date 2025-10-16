日本今年首9個月旅客達3165萬 中國旅客急升 港旅客按年跌7.6%
撰文：王海
日本政府10月15日（周三）公布的資料顯示，今年1至9月訪日旅客累計突破3,165萬人次，較去年同期增加17.7%，以史上最快速度突破全年3000萬人。全年旅客人數有望超過2024年創下的約3687萬的最高紀錄。今年首9個月的訪日旅客在住宿和購物等的消費總額達6.91萬億日圓（約3562億港元）創新高。惟數據顯示，港人前往日本旅遊的人數按年下跌7.6%，9月訪日的人數亦下降12.2%。
據日本觀光局發布公布的數據顯示，來自中國的旅客數量大幅增長，達748.72萬人，按年上升高達42.7%。聲明指中國開通更多前往日本的航班，以及郵輪停靠日本增多都是訪日人數增加的原因。
日本觀光局公布今年頭9個月旅客人數數據：
同樣熱衷前往日本旅遊的有韓國，頭9個月共679.36萬人訪日，按年上升5%。
香港是統計中唯一錄得到訪人數下跌的地區，頭9個月訪日人數為182.7萬，按年下跌7.6%。9月訪日人數為14.95萬人。聲明提到或與去年中秋節在9月中旬，今年卻落在10月初有關。
據共同網報道，隨着訪日旅客人數急升，日本國內普遍關注過度旅遊（overtourism）的問題，如何分流旅客和改善接待能力成為當務之急。
