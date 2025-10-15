日本反對黨陣營擬結盟推首相人選　高市早苗或無法拜相

日本執政自民黨新黨魁高市早苗尋求出任首相的前景愈發黯淡，不僅反對黨要結盟力阻她出任首相，就連剛剛與自民黨分手的執政聯盟公明黨也放狠話，表示不排除在國會聯合反對黨陣營扯她後腿。



日本10月21日召開臨時國會，按日程，石破茂內閣將在這天總辭，並在參眾兩院全體會議上舉行首相指名選舉。但自公明黨10日宣布結束與自民黨聯合執政後，自民黨在眾議院僅剩196席，距離過半的233席有一大差距。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

公明黨離異後，自民黨甚至出現一部分議員對新黨魁高市沒有留住公明黨感到憤慨。因此，被指將來臨的首相選戰存在了「黨內風險」。

高市深知出現變數，她星期二出席一場商業活動時說：「可憐的我，雖然當了自民黨總裁，卻被說成『可能是當不了首相的女人』。」

為了挽回不利局面， 她公開向黨內議員道歉說：「公明黨退出聯合政府，我必須負有責任。但是，我承諾會奮鬥到最後一刻，爭取與我黨能達成共識的政黨合作。自民黨作為參眾兩院的最大黨，組建一個穩固的政府對國家和人民至關重要。我希望得到所有議員的支持。」

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

公明黨黨魁齋藤鐵夫不僅放話不會投選高市，他在星期二（14日）的電視節目中進一步放話，不排除在首相選舉中投票給反對黨候選人。他也暗示反對黨陣營若結合投給一個人，極可能出現政權更替。

在野的日本立憲民主黨、維新會和國民民主黨三黨正在謀劃推出統一首相候選人，阻止高市上台。目前三黨在眾院的議席合計210席，已超過了自民黨的196席。若公明黨在眾院將其24席投給反對黨的統一首相候選人，就有更大勝算。

為了湊數，國民民主黨目前成了自民黨及立憲民主黨努力拉攏的對象。國民民主黨是一個小政黨，黨魁玉木雄一郎是財政官僚出身，他主張提高打工族的交稅門檻，在選戰中人氣迅速增長。

立憲民主黨黨魁野田佳彥反覆放話，表示願意推選玉木雄一郎作為統一候選人上陣。玉木也表示希望站在反對黨陣營，但條件是必須就安全和能源政策達成一致，敦促立憲民主黨轉向更現實的安全政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

