YouTube一度發生故障　全球逾80萬用戶受影響

Alphabet旗下影片平台YouTube於當地時間周三（15日）一度發生故障，根據互聯網監測平台Downdetector，全球有超過80萬用戶報告無法觀看影片。YouTube當日稍晚稱問題已經解決，但未說明故障原因。



根據互聯網監測平台Downdetector，截至美國東部時間15日晚7點55分，美國有366,172 名用戶報告YouTube平台故障。包括香港、英國、加拿大、澳洲等全球各地均受到影響。用戶報稱無法正常播放影片，網站時而出現錯誤訊息。

YouTube Music和YouTube TV等其他服務亦出現故障。

YouTube當日稍晚在X上宣佈，用戶現在應該能夠在YouTube Music、YouTube TV及其主平台上播放影片，但沒有具體說明導致問題的原因。

Downdetector數據基於用戶提交的報告。受影響的實際用戶數量可能會有所不同。