YouTube國會騷亂後封特朗普帳戶被告　支付1.7億和解金

當地時間9月29日，美國Axios新聞網報道稱，Google旗下影片網站YouTube已同意向美國總統特朗普支付2200萬美元（約合1.7億港元）以達成和解。此前，YouTube平台因2021年1月6日美國國會山騷亂事件關閉了特朗普的帳戶，被後者提起訴訟。



報道援引法庭文件稱，特朗普獲得的2200萬美元賠償金將存入信託基金，用於其耗資約2億美元的白宮宴會廳翻新工程。YouTube還將向本案其他原告支付250萬美元。Google拒絕對此案發表評論。

特朗普在旗下社交平台TruthSocail回應稱：「YouTube投降了……這一巨大的勝利證明，大型科技公司的審查制度是有後果的。」

特朗普2025年9月30日在旗下社交平台發文，宣告自己在與Google的官非中上訴得直，獲得對方的和解金。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普2020年競選連任失利，並堅稱存在選舉舞弊，其支持者試圖推翻選舉結果，從而釀成震驚全球的國會山騷亂事件。

事後，當時的Twitter（現X）以存在煽動暴力的風險為由決定停用特朗普個人帳戶，其他多個社交媒體平台也採取了類似措施。

2021年7月，特朗普對Meta（Facebook母公司）、X和Google暫停其社交平台帳戶的行為提起訴訟。

2021年1月6日，美國華盛頓，極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）在骨幹成員Joseph Biggs（前中，身穿格仔裇衫）帶領下，於美國國會大廈外集會示威。（Jon Cherry/Getty Images）

今年1月，Meta以2500萬美元的價格與特朗普方面達成和解，其中2200萬美元將用於特朗普總統圖書館的基金。2月，X同意支付約1000萬美元同特朗普和解。如今，YouTube也與特朗普達成和解。

美媒稱，在特朗普發起訴訟之初，美國法律專家大多認為，這些訴訟沒有法律依據，很難取得進展。此前類似的訴訟已被駁回，理由是科技公司有權按照自己認為合適的方式運營其平台。

2025年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）和美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司CEO共進晚餐。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左一）和微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates，右一）出席。（Reuters）

美國有線電視新聞網（CNN）稱，自特朗普今年1月上任以來，科技巨頭們對特朗普和共和黨採取更為支持的態度，和解的達成正是在此背景下發生的。

本文獲《觀察者網》授權轉載

