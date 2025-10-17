IMF上調亞洲增長預期　籲亞洲加強區域一體化應對外部衝擊

國際貨幣基金組織（IMF）上調亞洲經濟增長預期，但同時警告，中美緊張局勢再升級將對亞洲造成更大衝擊，加強區域一體化可以減緩衝擊。



路透社報道，國際貨幣基金組織（IMF）亞太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）周四（10月16日）說，儘管承受了美國關稅的主要衝擊，但亞洲的經濟活動表現仍好於預期。

中美爭端的潛在影響未反映在IMF對亞洲經濟的最新預測。IMF預測亞洲經濟在2025年將增長4.5%，較2024年4.6%的增速有所放緩，但比IMF4月份的預測高出0.6個百分點。

IMF預計2026年亞洲經濟增長將放緩至4.1%。

中美貿易：2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

斯里尼瓦桑在IMF-世界銀行年會的新聞發布會說，無論在今年或明年，亞洲預計將再次在全球增長中貢獻最大份額，約達到60%。不過該地區的經濟前景仍面臨重大下行風險，因為「關稅問題未平息」，而且仍可能進一步加劇。

他說：「當全球風險成為現實時，亞洲將損失更多。亞洲是一個高度融入全球供應鏈的地區，因此當美國和中國這樣的大型經濟體之間出現緊張關係時，亞洲將受到更大的影響。」

斯里尼瓦桑表示，為減輕外部衝擊的影響，亞洲國家可以調整經濟結構，從依賴出口轉向擴大內需。他說，加強區域一體化也能在中期內使整個亞洲的國內生產總值（GDP）增長多達1.4%。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

中美貿易緊張局勢在北京擴大稀土出口管制後加劇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要從11月1日起對中國進口商品加徵100%的關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

