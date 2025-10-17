特朗普：中美已陷入持久貿易戰　若沒有關稅將毫無防備

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月15日（周三）證實，與中國處於緊張的貿易局勢。當記者問到兩國是否陷入持久貿易戰時，特朗普毫不猶豫地表示：「嗯，我們（中美）已陷入（持久）貿易戰。」



特朗普向記者表示中美已陷入持久貿易戰：

儘管財長貝森特（Scott Bessent）早前暗示美中之間互加關稅的休戰期有可能延長三個月，而特朗普仍計劃在本月稍後與國家主席習近平會面，特朗普形容現時的中美貿易關係依然直言不諱。

特朗普在白宮見記者時表示：「如果我們沒有動用關稅措施，我們就會被無視。我們會毫無防備。他們（中國）向我們開徵關稅，但我們過往的總統並沒有用關稅作出回應。」

過去一星期，中美兩國關係再次變得緊張，儘管雙方對於其後果可能有多嚴重都發出不同的信號。

10月10日（上周五），特朗普表示，美國將從11月1日起對中國商品加徵100%的關稅，以因應北京計劃對稀土實施新的出口管制。

特朗普其後立場軟化，暗示局勢可能會緩和，華爾街隨即鬆一口氣。

特朗普在網上發文指：「別擔心中國，一切都會好起來的！備受尊敬的習近平主席只是心情不好。」

2025年10月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳的宴會廳晚宴上發表講話。（Reuters）

然而，此後，中國向韓國韓華集團旗下的美國子公司實施製裁，而特朗普則威脅進一步削減與中國的貿易，以回應中國停止購買美國大豆。

美國向部份中國商品徵收近145%關稅的「休戰期」在11月10日屆滿。外界高度關注習近平與特朗普會否在10月31日，於韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會面。