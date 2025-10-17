柬埔寨電騙｜柬方po韓女片指生活幸福　獲救韓男憶述遭電擊｜有片

韓國警方10月15日（周三）表示，一名韓國女子上週在越南與柬埔寨邊境附近被發現身亡，事件引發外界關注韓國人遭誘騙到柬埔寨詐騙園區工作。對此，柬埔寨內政部在社交平台發布影片，一名在當地生活13年的韓國女子稱讚柬埔寨是一個「和平及溫暖的國家，並指她在新聞上看到的柬埔寨與她每日的經歷截然不同。與此同時，兩名較早前從詐騙園區獲救的韓國男子憶述，曾親眼目睹嘗試逃走的中國男子被打死。兩人形容詐騙園區內有專門折磨人的「酷刑室」，他們曾在那裏遭到電擊。



據韓國時報（Korea Times）報道，據首爾惠化警察局稱，一名30多歲的女子於7日在越南和柬埔寨邊境附近被發現死亡。

韓國警方已就事件展開調查，他們據報正調查該女子與電訊詐騙團夥之間的聯繫。

針對近日再次沸沸揚揚的詐騙園區新聞，柬埔寨內政部在其Facebook帳戶上傳影片，由兩名韓國女子現身說法，分享在當地的生活試圖緩解外界對柬埔寨的憂慮。

名為Hooin的韓國女子對在柬埔寨的生活讚不絕口：

在影片中，這名自稱在金邊經營咖啡店的女子用韓語說道：「我在這裏住了13年。雖然最近的新聞經常報道柬埔寨發生令人擔憂的故事，但我在這裏的日常生活與此截然不同。」

她強調，儘管最近媒體的報道未如人意，但柬埔寨的生活依然平靜。「當然，任何國家都會面臨挑戰，但對我們來說，柬埔寨仍然和平，人們的內心溫暖。生活在這裡讓我感到快樂。」

她補充說：「新聞報導中的內容並非事實全部。我們對能在柬埔寨過着平靜生活感恩。」

10月15日，內政部發布另一條影片，另一名韓國女子在片中呼籲在柬韓國居民支持救援受柬泰邊境緊張局勢影響的柬埔寨民眾。

自稱在柬埔寨生活的韓國女子呼籲當地韓人支援受邊境衝突影響的柬埔寨人：

這位自稱居住在柬埔寨的韓國女性補充道：「我愛柬埔寨，我相信所有居住在這裏的韓國人都正密切關注著這一艱難局勢。」

此外，西哈努克省（Sihanoukville）警方10月初從一處非法建築中救出兩名韓國男子，他們近日受訪憶述在詐騙園區遭到非人待遇時依然猶有餘悸。

兩名不願透露姓名的男子分別是A（28歲）和B（35歲），他們過去數月不斷遭到毆打和電刑。其中一人表示：「現在，只要聽到鑰匙轉動的聲音，我就會感到不寒而慄。」

他們表示，兩人都是受到承諾支付高薪的虛假網絡工作誘騙到柬埔寨，卻發現自己被困在當地臭名昭著的犯罪聚集地之一。

這名28歲的男子過往在一間韓國公司工作，今年2月，他看到Telegram上一則招募「熟悉電腦程式」人員的貼文。

廣告承諾「提供單人飯店房間、韓式餐點以及800至1500萬韓圜（約4.3萬至8.2萬港元）的月薪」。他以為這是一個合法的工作機會，於是飛往柬埔寨，但抵達後，他被直接帶到西哈努克城的詐騙園區。

由於拒絕合作，他遭到金屬管毆打，隨後被轉移到鄰近泰國邊境的「wenqi10號」園區。

第二名曾在越南胡志明市工作的男子經歷相近。他接受了一份工作，為一間由中國經紀人經營的網絡公司管理流量。

該公司破產後，他失去了簽證，並被騙加入詐騙集團。他試圖逃跑時被抓獲，並以3000美元的價格被「賣」給了另一個集團。

他的「身價」不斷上漲。每次被轉移，他的價格都會漲到5000美元，然後是8000美元。一名警衛告訴他：「如果你想離開，就把我們帶你來的8000美元都付了，還要加上你的食宿，甚至你呼吸過的空氣。」

2025年10月15日，柬埔寨西港中國城園區多間企業突然解散，數百外籍員工連夜撤離。（影片截圖）

他們形容被困期間根本沒有基本人權：「我們受到的待遇比雞狗還差，十二個人擠在兩張床上，每天只靠一頓麵條維持生命。他們白天戴上腳鐐工作，晚上被銬在床上。」

這兩名男子形容G106房是最恐怖的地方「酷刑室」。受害者被吊在天花板上，或被電棍電擊大腿。他們常昏倒在漆黑的房間裏，沒有光線，也沒有空氣，分不清白天黑夜。

B回憶到：「一個試圖逃跑的中國男子在我們眼前被打死，經理威脅說，如果我們也這麼做，就把我們的屍體扔進焚屍爐焚燒。」

A補充說：「他們強迫我擦掉牆上和地板上的血跡。我的手上留了一個星期的血腥味。」他說，有時他甚至想過自殺，但手銬讓他無法自殺。」

目前，這兩名男子仍被警方拘留，作為正在進行調查的證人。