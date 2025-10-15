韓媒揭柬埔寨詐騙園暴行　每日平均1人死亡　未達業績將遭賣器官

一名22歲韓國大學生早前在柬埔寨遭犯罪團夥綁架拘禁虐待致死，3名中國公民被捕。韓聯社的報道揭露，柬埔寨詐騙園區內充滿酷刑和虐待，每天平均至少1人死亡。如果受害者負債累累，且無法達到詐騙業績，還會被強迫「出售器官」。



報道指，在柬埔寨被稱為「Wenchi」的犯罪營地中，每天約有1名受害者死於酷刑和毆打。部分受害者會被賣給在柬埔寨邊境城鎮波別、巴韋等地活動的有組織犯罪集團，當他們無法再工作或無錢勒索時，便遭摘取器官。

據對曾為柬埔寨犯罪集團工作的人士透露，他們所在的營地中經常發生拔指甲或切斷手指等酷刑，此外，人口販賣也時有發生，受害者會被賣到其他營地以牟利。

一位目擊者表示，「犯罪集團需要韓國人有兩個原因。一是需要銀行帳戶來清洗犯罪所得。二是針對韓國人進行電話行銷、聊天和客服詐騙。」亦有目擊者稱，像波別和巴韋這樣的邊境城鎮最為危險，也是人們被遣送的最終目的地。

2025年10月11日，柬埔寨警方搗毀金邊一處網絡詐騙窩點，逮捕80名涉案人員。（柬中時報）

柬埔寨的犯罪營規模大小不一，從事各種網絡詐騙活動，包括愛情詐騙、語音釣魚和非上市股票交易。據估計，柬埔寨現時大約有400個此類犯罪集團。