英媒：美光科技因應中國科技禁令 退出在華數據中心業務
撰文：王海
出版：更新：
路透社10月17日（周五）引述兩位知情人士報道，美光科技（Micron Technology）計劃停止向中國境內的數據中心提供伺服器晶片，報道指自中國政府2023年向美光科技實施禁令以來，其產品一直未能進入中國關鍵設施的設備供應市場。
據報道，美光科技是首間遭中國政府針對的美國晶片製造商，此舉被視為對華盛頓阻礙中國半導體產業技術進步而採取的一系列限制措施的報復。
此後，英偉達（Nvidia，又名輝達）和英特爾（Intel）的晶片亦同樣遭到中國政府和行業組織的指控，稱其存在安全風險，儘管尚未對這兩間美資企業採取任何監管行動。
知情人士指，美光科技將繼續向兩間在中國境外擁有大量數據中心業務的中國客戶銷售產品，其中一間是手提電腦製造商聯想集團。
一位知情人士表示，美光科技上個財政年度在中國的收入為34億美元（約264億港元），佔其總收入的12%。該公司也將持續向中國的汽車和手機行業客戶銷售晶片。
當被問及退出中國數據中心業務的原因時，美光科技在給路透社的聲明中表示，該部門受到禁令的影響，惟強調公司一直遵守業務所在地的相關法規。
韓國指中國制裁韓船企將影響美韓造船項目合作 美國批評中方特朗普：中美已陷入持久貿易戰 若沒有關稅將毫無防備王毅：中美和平共處是必須守住的底線 應開展溝通解決分歧中美港口費戰開打 美國船舶停泊寧波港需繳近500萬特別港務費