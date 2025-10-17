美財長貝森特周五將與何立峰通話　籲IMF對華採取更強硬立場

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周五（10月17日）在白宮表示，當天較晚時間將與中國國務院副總理何立峰通話，並於下週在馬來西亞會見他。貝森特又稱，希望中方能夠像美方一樣尊重他們；但他在同日寄給國際貨幣基金組織（IMF）指導委員會的聲明中，呼籲IMF和世界銀行對中國的國家主導型經濟行為採取更強硬的立場。



貝森特表示，他將於較晚時間與何立峰通話，討論中美進行中的貿易談判：「我認為事態已經緩和，希望中國能像我們一樣尊重他們。我相信，憑藉特朗普（Donald Trumo，又譯川普）總統與習近平主席的關係，他一定能夠讓事態重回正軌。」

2025年7月28日，中美貿易談判在瑞典斯德哥爾摩舉行，中國國務院副總理何立峰在會前向媒體揮手致意。（Reuters）

路透社引述貝森特的聲明指出，他表示：「IMF不應迴避提出艱難問題，應更明確地強調內部和外部失衡，加深對中國等大型經濟體的產業政策如何助長這些失衡的理解，闡明其潛在的有害溢出效應，並建議採取適當的糾正措施。」

路透社指出，他還不指名地批評中國，稱IMF在債務重組談判中「過於輕易放過頑固債權人」。作為全球最大雙邊貸款方，中國最初堅持要求多邊開發銀行也承擔損失，因而延遲了對乍得、尚比亞和斯里蘭卡的債務重組進程。

圖為2025年4月24日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在美國華盛頓特區舉行記者會。（Reuters）

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，該組織已在努力加強監督，「深入挖掘」全球失衡問題，並審查貸款計劃的附加條件。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日較早前表示，他會在兩週內與中國國家主席習近平會面，又指100%關稅不可持續。