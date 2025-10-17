特朗普與普京通話　暗示或向烏克蘭供數千戰斧導彈：你不介意吧？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月16日進行通話，同意就俄烏戰爭舉行另一次峰會，會面料未來兩週內於匈牙利首都布達佩斯舉行。特朗普其後透露通過內容，稱與普京談及美國擬向烏克蘭供戰斧導彈（Tomahawk）一事，並曾反問對方：「你不會介意我向你的對手（烏克蘭）供應數千枚戰斧導彈吧？」



路透社及英國廣播公司（BBC）16日報道，特朗普結束與普京通話後，在白宮接受採訪並透露了上述通話內容。

特朗普半開玩笑地表示：「我確實跟他（普京）說，你介意我給你的對手幾千枚戰斧導彈嗎？」，又反問指：「你覺得他會怎麼（回應），說『拜託賣戰斧飛彈（給烏克蘭）吧』......不，他不想這樣。」

不過，特朗普強調，美國雖然有很多戰斧飛彈，但美方需要大量庫存，不能為了向外國供應導彈，而導致美國自身的庫存耗盡。

另外，特朗普也談及普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤的可能性，稱他們2人相處得不好，很難才能讓他們親自會面進行外交會談。因此他將會推動與每位領導人舉行「單獨但平等」的會談。

2025年10月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的會議上發表講話。（Reuters）

特朗普即將於當地時間10月17日會澤連斯基，他此前已表示會向後者通報與普京通話所討論的內容。