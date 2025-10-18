美財長貝森特與何立峰通話 雙方下週會面繼續商討貿易關係
撰文：成依華 莊勁菲 張子傑
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月17日與中國國務院副總理何立峰通話後表示，雙方坦誠及詳細討論美中貿易關係，並於下週在馬來西亞會面時繼續討論有關議題。
新華社18日亦報道何立峰與貝森特通話一事，指雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。
貝森特同日較早時稱，認為兩國關係已經緩和，希望中國能像華府一樣尊重他們。他相信，憑藉總統特朗普（Donald Trumo，又譯川普）與中國國家主席習近平的關係，一定能夠讓事態重回正軌。
不過貝森特同日寄給國際貨幣基金組織（IMF）指導委員會的聲明中，呼籲IMF和世界銀行對中國的國家主導型經濟行為採取更強硬的立場。
路透社引述貝森特的聲明指出，他表示：「IMF不應迴避提出艱難問題，應更明確地強調內部和外部失衡，加深對中國等大型經濟體的產業政策如何助長這些失衡的理解，闡明其潛在的有害溢出效應，並建議採取適當的糾正措施。」
貝森特在聲明不指名地批評中國，稱IMF在債務重組談判中「過於輕易放過頑固債權人」。作為全球最大雙邊貸款方，中國最初堅持要求多邊開發銀行也承擔損失，因而延遲了對乍得、尚比亞和斯里蘭卡的債務重組進程。
IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，該組織已在努力加強監督，「深入挖掘」全球失衡問題，並審查貸款計劃的附加條件。
特朗普17日較早前表示，他會在兩週內與中國國家主席習近平會面，又指100%關稅不可持續。