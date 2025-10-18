巴基斯坦再空襲阿富汗　兩國官員今到多哈舉行和談

不斷發生小規模武裝衝突的阿富汗和巴基斯坦，定周六（10月18日）在卡塔爾首都多哈舉行和平談判。



路透社報道，阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發表聲明說：「阿富汗遵守承諾，由阿富汗國防部長雅庫布（Mullah Muhammad Yaqoob）率領的一支高級代表團已前往多哈。」

另據法媒引述巴基斯坦國家電視台報道，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif ）和三軍情報局局長穆尼爾（Asim Malik）周六將到多哈與阿富汗塔利班舉行談判。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）網站當天引述安全部門人士消息稱，巴基斯坦周五晚對阿富汗東部邊境省份帕克提卡發動空襲，造成至少17名平民死亡，另有16人受傷。其中三名死者為板球運動員。

襲擊發生在周五晚上8時30分左右，一架巴基斯坦戰機襲擊當地一處民宅。

另據巴方消息，巴基斯坦軍方消息人士周六凌晨說，巴軍方稍早前對阿富汗邊境地區的恐怖分子發動「精準空中打擊」，打死至少70名武裝人員。

巴基斯坦與阿富汗塔利班連日爆發衝突後，前者關閉位於俾路支省（Balochistan）與阿富汗接壤的邊境，多架車輛滯留。（Reuters）

巴基斯坦與阿富汗邊境衝突爆發後，雙方實施48小時臨時停火，已在周五晚截止。知情人士說，兩國周六在多哈談判，旨為繼續維持停火。但阿富汗官員指巴基斯坦在臨時停火到期後空襲阿富汗邊境地區，炸死多人。巴基斯坦方面則稱，靠近巴阿邊境的一個巴方軍事基地當天早些時候遭阿富汗武裝人員襲擊，造成巴方士兵死傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

