蘋果CEO訪華逗留近1週　現身上海蘇河灣大會　讚中國各行業擁抱AI

蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）繼續訪華行程，10月18日現身全球財富管理論壇·上海蘇河灣大會，他談到目前正努力推動Apple Intelligence（蘋果智能）進入中國市場，又認為人們對AI的使用不需要太緊張。



庫克自10月13日開始訪華行程，至今在中國逗留近一週，根據他在社交網站微博上傳的影像，這幾天來他到過上海與北京，期間與Labubu設計師龍家昇見面、到訪蘋果公司在北京王府井與上海浦東的零售店等，又探班歌手王霏霏的MV拍攝現場，該MV使用iPhone拍攝。

10月18日，他出席全球財富管理論壇·上海蘇河灣大會。

庫克在會上稱，人們對AI的使用不需要太緊張，因AI會帶來積極作用。他稱「不擔心電腦像人一樣思考，但更擔心人像電腦那樣思考。」

他指人需要保持創新和激情，而不是像電腦一樣冷冰冰，他稱讚中國所有行業都在擁抱AI，且年輕開發者的創造力令人印象深刻，「我經常到世界各地，覺得中國年輕開發者的創造力是最棒的。」

庫克並談到Apple Intelligence（蘋果智能）目前正努力進入中國市場，指人工智能可以做了不起的事情，改變人們生活，包括救人性命。