中國拳擊手周潤琪稱在澳洲遇襲　遭螺絲批刺傷頭部　一度陷昏迷

中國職業拳擊運動員周潤琪10月18日稱，他14日與妻子在澳洲新南威爾斯州乘坐巴士時，遭遇當地民眾的種族歧視與暴力襲擊，其頭部被人用螺絲批刺傷導致其一度昏迷。他指，警方已逮捕並起訴2名涉案疑犯。



周潤琪18日向《極目新聞》指，他與妻子14月早上搭乘巴士時，兩名男性「原住民乘客」和一名女乘客突然對他們進行種族歧視的辱罵。

周潤琪聲稱，他們當時要求對方停止進行辱罵行為後，該女性乘客情緒激動地衝上前試圖攻擊他的妻子，另外兩個男乘客則對周潤琪的後腦揮拳。他表示，當時已發現頭上出血，但後來醫生告知他，頭上的傷口是由螺絲批造成。

中國職業拳擊運動員周潤琪2025年10月18日透露，他與妻子14月早上搭乘巴士時遭遇襲擊，其頭部更被人用螺絲批刺傷導致其一度昏迷。（網絡圖片）

周潤琪憶述，這輪衝突結束後，其妻子報警，他本人則站在車尾與施襲者對峙，等當地警察前來處理事件。然而，襲擊者其後偷襲並將他推倒，並想拉着他妻子的頭髮拖下車。

周潤琪表示：「當時我想對他們動手，妻子擔心我的職業生涯拉住了我。幾分鐘後警察到了，上救護車後，我昏迷十多鐘，妻子身上多處擦傷，精神也受到創傷。」

周潤琪稱，他當天本來是要出席一場比賽的記者會，但事件導致他無法參加比賽，職業生涯受到很大的影響，希望襲擊者負上刑事責任。