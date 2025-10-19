何立峰與美財長及貿易代表通話　人民日報：美方應回歸理性務實

新華社報道，10月18日上午，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行視像通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。《人民日報》則在一篇署名文章中指出，美方動輒以加徵高額關稅相威脅、企圖要挾中方，已被反復證明不是處理對華關係的正確之道，呼籲美方應回歸理性務實。



《人民日報》表示，中美在馬德里會談以來，美方持續推出多項對華經貿限制措施，包括：將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大管制範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意實施對華海事、物流和造船業301措施等。

2025年9月15日，在西班牙馬德里，中國國務院副總理何立峰出席中美經貿會談後揮手致意。（Reuters）

文章表示，需要強調的是，中國的出口管制不是禁止出口，對合規申請仍將依法審批，並願與各國加強對話交流；如果美方一意孤行，中方也必將堅決采取相應措施，維護自身正當權益

希望美方拿出真誠對話的態度，盡快回到對話協商的正確軌道，以中美經貿關系的穩定、健康、可持續發展，切實維護全球產供鏈安全穩定，為世界經濟發展注入更多確定性和正能量。