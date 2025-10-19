韓國企業高層訪美 疑與特朗普打高球促進會面引關注
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月18日在佛羅里達州旗下的高爾夫俱樂部舉辦高爾夫球活動，韓聯社報道指，在軟銀集團行政總裁孫正義促進下，數間韓國大企業的負責人通過活動與特朗普實現會面。有鑒日本與韓國目前正就關稅協議細則與美國進行交涉，加之韓企高層集體與特朗普政府一同打高球的情況史無前例，今次會面引發外界關注。
報道指，包括三星電子公司董事長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華集團（Hanwha Group）副會長金東官在內的韓國企業負責人均有出席今次活動，此外另有來自日本與台灣企業的代表也有出席。
報道引述當日參加活動的韓企集團人員透露，與會韓企高層與特朗普打球的同時就多個話題進行了交談。韓媒早前報道指，除了打高球外，多方還將圍繞軟銀主導的「星際之門」（Stargate）人工智能（AI）基礎設施展開討論。
報道指，這些有份出席活動的韓企高層乘坐機場巴士前往特朗普國際高爾夫球俱樂部，而未利用個人車輛。而疑似載特朗普所乘坐的汽車的車隊在當天上午9時由海湖莊園出發，前往目的地。活動結束後，據信載有韓企高層的巴士則啟程前往位於棕櫚灘的酒店。
