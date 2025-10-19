萬斯據報率團訪以色列跟進和平協議　包括中東特使與特朗普女婿

美國新聞網站Axios引述以色列與美國官員指，美國副總統萬斯（JD Vance）將率領包括中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）與特朗普女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）在內人員訪問以色列，跟進特朗普斡旋以色列與哈馬斯達成的「20點和平計劃」實施情況。



報道引述美國官員指，威特科夫將在周日啟程前往中東，不過以色列官員指，白宮在周五的晚上知會以色列總理辦公室，萬斯將率領包括威特科夫與庫什納等人在內的代表團於20日訪問以色列。

分三階段以促成沙地帶長久和平的協議，目前因第一階段中互換人質與人質遺體大致完成，而即將進入事關以色列撤軍、解除哈馬斯武裝的第二階段。儘管和平協議正在推進，但中東緊張局勢仍未緩解，以色列聲稱哈馬斯拖延歸還人質遺體，並且第二階段中有關哈馬斯解除武裝與加沙撤軍等關鍵問題仍存在未知數。

2025年10月15日，在耶路撒冷舉行的葬禮上，人們抬着裝有以色列士兵Daniel Shimon Perez遺體的棺材。他在2023年10月7日哈馬斯發動的襲擊中喪生，遺體被扣押在加沙，隨後根據以哈人質交換和停火協議返回以色列。（Reuters）

威特科夫與庫什納在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》中，談到以色列上月針對在卡塔爾首都多哈的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高層領導人進行的打擊行動，威特科夫指在以色列襲擊卡塔爾後，第二日才被告知此事，現在感覺被以色列背叛，認為襲擊阻礙身為調解人的卡塔爾繼續斡旋和平。