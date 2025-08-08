特朗普碰壁？　法官叫停「鱷魚惡魔島」移民拘留中心建造工程

美國媒體8月8日（週四）報道，一名聯邦法官下令暫停佛羅里達州「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的非法移民拘留中心的建造工程兩週，法官需時評估中心的工程是否違反環境法。



據報道，「鱷魚惡魔島」拘留中心於兩個月前在一個使用率不高的單跑道訓練機場迅速建成，設施內的臨時帳篷中可容納高達3000名拘留者。該中心目前仍在建設中，但美國地區法官威廉斯（Kathleen Williams）下令，暫時禁止進行新的填土、鋪路或基礎設施建設。

報道指，該命令不涵蓋對該中心執法或移民執法活動的任何限制，目前該中心正關押數百名拘留者。威廉斯在聆訊上發布臨時限制令，並表示她將於7日（週四）較晚時候發布書面命令。

環保組織和米科蘇基部落（Miccosukee Tribe）已要求威廉斯頒布初步禁令，以停止運作和進一步工程。訴訟指，該計劃威脅到環境敏感的濕地，這些濕地是受保護動植物的家園，並將使數十億美元的環境保育工作付諸東流。

大沼澤地之友組織執行董事Eve Samples表示：「我們很欣慰法官認識到暫停進一步建設的迫切需要，我們期待推進我們的最終目標，即保護獨特且瀕臨滅絕的大沼澤地生態系統免受這座大規模拘留設施造成的進一步破壞。」

2025年7月1日，美國佛羅里達州奧喬皮（Ochopee），美國總統特朗普（Donald Trump）到訪被稱為「鱷魚惡魔島」的臨時移民拘留中心。（Reuters）

共和黨佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的發言人譴責這項裁決，但表示「它不會對佛州的移民執法產生任何影響」。

發言人Alex Lanfranconi在一份聲明中表示：「鱷魚惡魔島」將繼續運作，繼續發揮力量，加強驅逐（非法移民）出境的工作。」