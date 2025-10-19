特朗普發AI片疑嘲諷No Kings示威 戴王冠駕戰機潑啡色液體｜有片
美國多地爆發旨在反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施政的「拒絕國王」（No Kings）全國示威活動，主辦方預料10月18日當天共發生有700萬人參加的2700場集會，或創下記錄。而面對示威，特朗普卻在旗下社交平台上傳一條由人工智能（AI）製作的影片，疑似用以嘲諷示威者，引發關注。
在這條精心製作的AI影片中，有使用在1986年上映的著名電影《壯志凌雲》（Top Gun）的相同背景音樂Danger Zone作為配樂，而在鏡頭中，一架寫有「特朗普國王」的戰機就立即起飛，駕駛戰機的「特朗普」則頭戴王冠駕駛戰機翱翔天際，還投下啡色液體，並肆意潑灑在地面上怒吼的示威者臉上。
特朗普的副手萬斯（JD Vance）則在另一個社交媒體平台Bluesky也發布一條AI製作的影片，其中則是「特朗普」戴上王冠和披肩、高舉長劍，民主黨的眾議院前議長佩洛西和其他民主黨人向他下跪。這條影片獲得特朗普轉載，不過他未在影片中留言，同樣也沒有在自己賬戶中發布的AI影片中配文。
