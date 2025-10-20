日本仙台站附近現熊蹤　疑一家五口河邊「漫步」　無人傷

日本全國各地連日傳出熊隻出沒事件，其中在宮城縣仙台市，有民眾在距離仙台站不遠的位置目擊者5隻熊出沒，警方及地方政府呼籲民眾提高防範。



仙台放送及東北放送10月18日報道，事發於17日晚上8時35分左右，警方接報指，仙台市青葉區靈屋下的廣瀨川河邊發現熊蹤。

目擊者表示在橫跨廣瀨川的評定河原橋下的草叢內見到5隻熊，其中2隻長約1米，另外3隻則長約70厘米左右，估計牠們可能是親子關係。

警方到場搜索後未有任何發現，而現場附近住宅林立，並與市內主要車站仙台站不足3公里直線距離。當局指，宮城縣內在17日下午5時至18日清晨期間，一共接獲最少17宗目擊熊隻報案，除了仙台市青葉區的這宗，同市泉區及太白區亦傳出類似事件，市外的大衡村17日晚上8時左右有一隻長約1.2米的熊遭貨車撞倒，再遭其他車輛輾斃。

日本宮城縣接連傳出熊隻出沒事件，其中在17日，仙台市青葉區廣瀨川河邊就有民眾目擊5隻熊。由地圖可以，事發現場與JR仙台站相距不遠。（X/@asakiyumemisipo）

另外在20日早上4時半左右，一名60多歲男子於青葉區芋澤的道路上踏單車上班時，與一隻長約1米的熊相撞後倒地，男事主左腳受傷送院，幸無大礙；而該隻熊事後與2隻小熊向道路旁邊的廣瀨川離開，未知牠們是否屬於17日遭目擊的同一批熊隻。

宮城縣政府因為當地民眾生活圈內傳出熊隻出沒個案，因此發出警報，提醒民眾注意。