安德魯王子為保王室聲譽棄頭銜？　英媒：威廉王子或下「封殺令」

英國王室再度因安德魯王子（Prince Andrew）關於「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性交易案件醜聞捲入輿論漩渦之際，他上周五（10月17日）宣布決定不再使用自己的王室頭銜。



安德魯王子2019年已辭去王室職務，如今更進一步，同意不再使用「授予他的頭銜或榮譽」。但他也利用這份聲明來否認針對他性行為不當的指控。

安德魯王子涉及甚麼醜聞？

美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）2015年控告安德魯王子，稱他曾在愛潑斯坦的牽線之下多次性侵當時還未成年的她。朱弗雷今年4月被發現在澳洲家中自盡身亡，終年41歲。

此外，安德魯的一名中國朋友及商業合作夥伴楊騰波（又名Chris Yang）去年被指控，涉嫌為中國從事間諜工作。

為甚麼是現在放棄王室頭銜？

《衛報》指，安德魯王子的醜聞似乎無窮無盡，這讓其兄長、英王查理斯三世（King Charles III）和其他高級王室成員無法容忍。安德魯王子與愛潑斯坦的友誼再次成為頭條新聞之際，還有傳聞稱他與一名涉嫌是中國間諜的人有關。

報道指，查理斯三世下週將與教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行歷史性會晤，屆時他將成為自1534年亨利八世與羅馬決裂以來，第一名公開與教宗一起祈禱的英國君主，他肯定不希望這次訪問被更多有關弟弟安德魯的負面新聞所掩蓋。

威廉即位後將對安德魯實施「無情」手段

《星期日泰晤士報》報道，由於曝光的一連串負面事件持續威脅王室聲譽，威廉王子（Prince William）計劃在繼位後對安德魯採取「無情」（ruthless）手段，禁止安德魯參與王室日常生活的一切活動，包括不會邀請安德魯觀看自己的加冕典禮，也不會邀請他去桑德靈厄姆宮（Sandringham）過聖誕節。