英國安德魯王子醜聞纏身　宣布放棄王室頭銜

英國安德魯王子（Prince Andrew）周五（10月17日）發表聲明，表示因多項針對自己的指控，決定不再使用自己的王室頭銜。此前，安德魯因涉及與已故美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的性交易案件，而備受爭議。



英媒：失去多個頭銜 仍是王子

安德魯在聲明中表示，自己將放棄約克公爵（Duke of York）在內的所有頭銜，但重申否認這些指控：「經過與國王陛下及我的直系與廣大家族成員商議後，我們認為持續針對我的指控已干擾到陛下與王室的工作。我決定一如既往地將對家庭與國家的責任置於首位，堅守五年前退出公眾生活的決定。」

65歲的安德魯是已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的次子、英王查理斯三世（Charles III）的弟弟，也是王室第八順位繼承人。

英國廣播公司報道，儘管失去了殿下（His Royal Highness，HRH）等多個頭銜，安德魯仍將是王子；但他的前妻莎拉（Sarah Ferguson）同時失去了約克公爵夫人（Duchess of York）頭銜。

安德魯王子身纏多宗醜聞

美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）2015年控告安德魯王子，稱他曾在愛潑斯坦的牽線之下多次性侵了還未成年的她。去年4月，41歲的朱弗雷在澳洲家中自盡身亡。

此外，安德魯的一名中國朋友及商業合作夥伴楊騰波（又名Chris Yang）去年被指控，涉嫌為中國從事間諜工作。