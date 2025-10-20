CANVA亞馬遜AWS Signal Snapchat等無法連線　任天堂Switch亦受害

互聯網監測平台Downdetector 10月20日的數據顯示，包括亞馬遜雲端服務AWS、Robinhood、Snapchat及Perplexity在當天出現無法連線情況，Perplexity的行政總裁稱，事件由AWS引起。



圖為亞馬遜旗下的雲端服務AW標誌。(Reuters)

Downdetector的數據亦指出，亞馬遜旗下的Amazon.com, PrimeVideo及Alexa同樣出現異常；而JX通信社提到，不少網民在網上訴苦，紛紛稱Amazon Kindle、Amazon Music、CANVA、Notion等應用程式，以及《要塞英雄》（Fortnite）和《Roblox》等網上遊戲平台都無法正常運作。

AWS證實出現「錯誤率上升」和延遲的問題，其後稱已確定美國東部1區DynamoDB API錯誤率的潛在根本原因，指問題似乎源於美國東部1區DynamoDB API端點的DNS解析有關，並表示依賴美國東部1區終端節點的全球服務或功能，如IAM更新和DynamoDB全球表，目前可能遭遇問題。

AWS提到，目前已採取初步紓緩措施，並觀測到部分受影響服務有明顯回復迹象。

另外遊戲機大廠任天堂（Nintendo）亦宣布，Switch及Switch 2等網絡服務受阻，目前未知何時回復正常。