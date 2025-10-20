亞馬遜AWS服務中斷引發互聯網平台大範圍癱瘓　目前正在恢復中

亞馬遜雲端服務（AWS）中斷引發全球互聯網平台大範圍癱瘓，包括Signal、Canva、Perplexity和Reddit在內許多平台受到影響。據路透社報道，截至美國東部時間早上6時（香港時間晚上6時）AWS正在恢復，AWS表示，大部分受影響的網站和應用程式已經可以正常運轉。



AWS稱，此次服務癱瘓的根本問題已經緩解，但可能仍然有部分服務仍受影響，表示正在努力全面解決問題。

根據DownDetector的數據，包括Slack、Snapchat、Reddit、英國政府網站等數十個網站在內，許多癱瘓網站報告的問題都減少。

路透社引述軟件工程師、網絡專家兼工程技術學會研究員朱納德·阿里 （Junade Ali）表示，問題可能在於AWS用來控制一個數據庫的網絡系統，預計應該能在未來幾個小時內解決。

AWS早前證實出現「錯誤率上升」和延遲的問題，指問題似乎與其位於美國東部1區DynamoDB API端點的DNS解析有關。

彭博指出，亞馬遜公司的雲端服務支撐着互聯網的很大一部分，佔據了約三分之一的雲端市場，因此任何一次中斷都會帶來重大連鎖反應。

