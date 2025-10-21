特朗普又改口風？　質疑烏克蘭能否勝出俄烏戰事

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他認為烏克蘭無法贏得與俄羅斯的戰爭。早前有報道指特朗普10月18日（上週五）與澤連斯基在白宮舉行的會晤氣氛並不融洽。



英國《天空新聞》（Sky News）10月20日（周一）報道，在澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問白宮期間，一名記者向特朗普問到俄烏戰事議題時，特朗普直言不諱地回答道：「我認為他們贏不了」，然後又補充指：「他們仍有可能贏，我從沒說過他們會贏。戰爭是一件非常奇怪的事情，很多糟糕的事情都會發生。」

2025年10月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮內閣會議室會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）。（Reuters）

報道指，這番言論與特朗普9月在紐約聯合國大會上的言論截然不同，當時他表示烏克蘭有力奪回被俄羅斯佔領的「全部領土」。

英國媒體早前報道指，特朗普與澤連斯基總統18日在華盛頓的會晤演變成一場「罵戰」（shouting match）。

據報道，特朗普在會面期間一再要求澤連斯基接受普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提出的結束戰爭的條件，並向其警告，如果烏克蘭不同意，普京將「摧毀」烏克蘭。

報道指，澤連斯基其後試圖駁斥這些建議，對外則稱兩人的會面是「正面的」，而烏克蘭正準備向美國採購25套愛國者防空系統，這是會談的成果。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

然而，澤倫斯基亦承認，他未能說服特朗普向烏克蘭提供戰斧巡航導彈（tomahawk missiles），這些遠程導彈射程達上千公里，能夠大大加強烏克蘭的軍事實力。