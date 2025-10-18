澤連斯基稱與特朗普「尖鋭對話」逾2小時　美媒：氣氛緊張

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期五（10月17日）在白宮與美國總統特朗普舉行會談後發文說，雙方進行了「尖鋭對話」，烏方希望美國就結束俄烏衝突向俄羅斯施加壓力。



圖為2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

美國媒體稱，白宮會談「氣氛緊張」，特朗普拒絕向烏克蘭提供射程可覆蓋俄羅斯首都莫斯科的「戰斧」巡航導彈。

澤連斯基在社交媒體上寫道：「與特朗普總統長達兩個多小時的尖鋭對話，確實有助於推動戰爭走向終結。我們探討了所有關鍵議題——包括戰場態勢、遠程打擊能力與防空部署，當然還有外交前景……我們寄望於美國（向俄羅斯）施加壓力。」

澤連斯基在另一條貼文中說，他同歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔、北約秘書長呂特以及英國、德國、意大利、芬蘭、挪威、波蘭等歐洲國家領導人通話，通報了與特朗普會談的具體情況。他們的國家安全顧問將就後續步驟進行磋商，協調彼此立場。

美國阿克西奧斯新聞網站引述兩名知情人士的話報道稱，美烏領導人白宮會談「氣氛緊張」。特朗普告訴澤連斯基，「他不打算供應遠程『戰斧』巡航導彈，至少目前是如此」。

報道稱，澤連斯基原本希望帶着美方提供戰斧導彈的承諾離開華盛頓，結果發現特朗普「持完全不同的立場」，而背景就是前一天特朗普與俄總統普京進行了長時間通話。

2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮內閣會議室與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在此圖中）共進午餐。（Reuters）

美國有線新聞網絡引述多名知情人士的話稱，特朗普與澤連斯基的會談「氣氛緊張、言辭坦率，甚至時而『令人不安』」。

雙方在烏克蘭衝突前景問題上出現分歧，特朗普「直接且坦誠」地告訴澤連斯基，烏克蘭目前不會獲得它迫切需求的、足以射入俄羅斯腹地的遠程導彈。

當天早些時候，澤連斯基今年第三次到白宮與特朗普舉行會談。會談結束後，特朗普在社交媒體上發文說，他「強烈建議」俄烏達成協議，「應當就地停火」，「各自宣稱勝利」。澤連斯基離開白宮時，被問及是否對烏克蘭獲得戰斧導彈更加樂觀，他回答說：「我是務實派。」至於會不會在領土問題上讓步，他說，這是一個「敏感困難」的議題。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

