哈梅內伊否認美軍6月空襲摧毀伊朗核設施　稱特朗普「發夢」

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）10月20日否認美軍6月空襲已摧毀當地核設施，並稱如果特朗普繼續認為美國已徹底打擊伊朗核能力，那就「繼續做夢吧」。哈梅內伊亦拒絕特朗普提出重啟美伊核談判的提議，指特朗普自稱擅長促成交易，但如果一項協議伴隨脅迫，就並非協議，而是強加和欺凌。



《以色列時報》（The Times of Israel）報道，哈梅內伊在其網站上發表評論稱，「美國總統得意洋洋地宣稱，他們轟炸並摧毀了伊朗的核工業。好吧，繼續做夢吧！」

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）9月23日表示，不會與美國就核計劃繼續談判。（Reuters）

此外，哈梅內伊亦表示：「特朗普聲稱自己是一位交易撮合者，但如果一項協議伴隨着脅迫，其結果是預先確定的，那麼它就不是協議，而是強加和欺凌。伊朗是否擁有核設施與美國有何關係？這些干預是不恰當和錯誤，而且帶有脅迫。」

2025年10月13日，美國總統特朗普訪問以色列期間，在耶路撒冷國會發表講話。（Reuters）

特朗普此前10月13日在以色列議會發表的講話中重申，美國的空襲摧毀了伊朗的關鍵核設施，他還表示，若美國能在加沙停火啟動後與伊朗談成一份「和平協議」，將是極佳的進展。