高市早苗出任日本新首相　內閣名單多新臉孔

日本國會參眾兩院10月21日選出高市早苗接替石破茂成為新一任首相後，其內閣班底亦同時成立。多名自民黨總裁選舉對手繼續留任內閣，同時亦加入多個新臉孔。



圖為2025年10月21日，高市早苗正式出任首相後，有日本傳媒在東京街頭分發相關號外新聞。（Reuters）

以下為高市內閣名單：

內閣官房長官 木原稔（56歲）

財務大臣 片山皋月（66歲）

防衛大臣 小泉進次郎（44歲）

總務大臣 林芳正（64歲）

外務大臣 茂木敏充（56歲）

法務大臣 平口洋（77歲，首次入閣）

經濟產業大臣 赤澤亮正（64歲）

數碼大臣 松本尚（63歲，首次入閣）

國土交通大臣 金子恭之（64歲）

經濟安全保障擔當大臣 小野田紀美（42歲，首次入閣）

農林水產大臣 鈴木憲和（43歲，首次入閣）

環境大臣 石原宏高（61歲，首次入閣）

厚生勞動大臣 上野賢一郎（60歲，首次入閣）

復興大臣 牧野京夫（66歲，首次入閣）

文部科學大臣 松本洋平（52歲，首次入閣）

經濟財政大臣 城內實（60歲）

地方創生擔當大臣 黃川田仁志（55歲，首次入閣）

國家公安委員長 赤間二郎（57歲，首次入閣）

高市早苗（右一）接替石破茂（右二）出任首相後，兩名自民黨總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）獲邀留在內閣。（Reuters）

日本放送協會（NHK）提到，高市及18人內閣的平均年齡為59.37歲，比去年11月的第二次石破茂內閣的61.95歲稍為年輕2.58歲。而在今次內閣名單中，最年長的是77歲的法務大臣平口洋，而42歲的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美則是最年輕。

而在新內閣人選中，小野田紀美及片山皋月屬女性閣員，人數與第二次石破內閣相同。

高市內閣成立後，將面對一堆迫切議題，包括當地物價上漲及經濟政策等民生問題，對外關係則包括出席東盟及亞太經合組織峰會，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪日等。