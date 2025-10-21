高市早苗夫冠妻姓　離婚又復婚　日本首名「第一先生」是他

日本國會參眾兩院周二（10月21日）舉行臨時會議選出下任首相，自民黨新任總裁高市早苗在參眾兩議院成功闖關，當選日本第104屆首相，亦是當地歷來第一位女首相。這意味着她的丈夫、前眾議員山本拓亦成為日本首名「第一先生」。2人結婚以來表現相當恩愛，2017年卻因政見不合而宣布離婚，4年後又再結婚後，山本拓更是冠以妻姓，改名為高市拓，不過傳媒依然慣性稱呼他為山本拓。



山本拓的弟弟曾經擔任高市早苗的公設秘書，使山本拓與高市早苗結緣。高市早苗在2003年的眾議院選舉落敗後，將政治資源託付給山本拓，兩人進而在2004年9月首次結婚。

山本拓是個持有執照的廚師、廚藝精湛，經常會為高市早苗煮飯。高市早苗曾在專欄中提及這事，稱丈夫經常會興高采烈地為她煮飯，並揚揚得意地稱廚房是他的「城堡」。

儘管兩人於2017年因政見不合而離婚，高市早苗2021年競逐自民黨黨總裁期間得到山本拓的大力支持，促成兩人復合並再次結婚。山本拓在這之後冠妻姓，更改姓名為「高市拓」，但媒體仍慣稱他為「山本拓」。

73歲山本拓過去在日本政壇相當活躍，連續多年擔任眾議員直到去年的眾議院大選中落選為止。之後他因為腦中風導致右半身失能，而需由高市早苗照料。