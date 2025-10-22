日本和歌山縣白牌車車禍1死　被捕中國籍司機辯稱不打算收錢不算

據日媒報道，9月30日，一輛無牌計程車（俗稱白牌車）在和歌山縣新宮市的國道上與一輛大型貨車迎面相撞，造成一名60歲的中國女遊客死亡。當地警方近日以涉嫌從事俗稱「白牌車」業務，觸犯當地交通法例等罪名，拘捕肇事的26歲中國籍男司機。



據《每日放送》10月20日（周一）報道，一輛載有8名中國籍遊客的客貨車與一架貨車迎面相撞，導致一人死亡。

報道指，因涉嫌違反《道路交通法》等罪名被捕的嫌疑犯是居住在大阪市西成區的中國籍男子齊宏宇（26歲）。

據警方介紹，9月30日，齊宏宇涉嫌在未持有計程車牌照的情況下，在和歌山市有償接載七名外界乘客。

隨後，大約下午4時40分，該車在新宮市熊野川町168號國道上與一輛大型貨車迎面相撞，導致一名60歲的中國藉女遊客死亡。 齊宏宇在事故中腳踝和大腿骨折，需送院接受治療，但於20日出院，隨後被警方逮捕。

據報道，在警方偵訊過程期間，齊宏宇否認指控，並表示：「我無意收錢，所以這不是無牌駕駛計程車。」警方已確認，乘客已向一間中國旅行社支付款項，目前正在調查事件詳情。