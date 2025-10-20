日本市區熊出沒頻繁8人亡傳全國剩2地無熊害　秋田3小時4宗襲擊案

日本岩手、秋田和山形3縣10月19日至20日接連發生熊襲擊人事件，至少9人受傷，所幸均無生命危險。此外富山縣發生有熊襲擊人事件。日本今年野生熊隻襲擊人類事件頻傳，迄今已有8人因此身亡。有網民整理目擊熊出沒區域地圖後驚訝發現，在整個日本當中，僅剩下九州和沖繩地區沒被「染紅」。



共同網報道，秋田縣湯澤警署指，在湯澤市JR湯澤站附近的元清水地區，凌晨5點05分左右，有一名男子散步期間從背後遭到熊襲擊，摔倒受傷。5點40分左右，另一名在放狗的男子在附近的路上遭遇襲擊，右臂受傷，大約5分鐘後，一名70多歲男保安在車站附近一個停車場遭熊攻擊，背部受傷。

熊（Unsplash / @chris_oggerino）

上午6點25分左右，還有一名男子被抓傷，熊還闖入他的家中，暫時未知4宗案件是否同一隻熊所為。湯澤市市政府和其他機構正嘗試用誘捕籠進行捕獲。

此外，20日早上6點30分左右，富山縣立山町一名80多歲、正在倒垃圾的女子被熊從後方推倒受傷。

一名暱稱「える」的日本網民在X分享一張日本地圖，並把從1月1日至今有熊出沒目擊的地區都以紅色標註，結果發現，全國幾乎只剩九州和沖繩尚未有接獲通報熊出沒的事件，其他地區都處於全面飄紅狀態。

這張地圖自PO上網以來已獲得超過2000萬次觀看。