美國ICE掃蕩紐約唐人街小販　民眾抗議爆警民衝突｜有片

美國移民和海關執法局（ICE）10月21日聯同多個聯邦執法部門突襲紐約市唐人街，以打擊假貨銷售，多名非法商販被捕。此次高調逮捕行動惹在場民眾的不滿，有人向執法人員叫罵示威、阻擋車輛行駛，雙方一度爆發衝突。



綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒報道，國土安全部（DHS）助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）21日在一份聲明中表示，ICE當日與聯邦調查局（FBI）、海關及邊境保衛局（CBP）等聯邦執法機構，對唐人街內的運河街進行打擊假冒商品的行動。

行動期間許多商販試圖逃跑，更有商販逃跑時摔倒。執法人員將目標按在地上作出逮捕行動時，引起旁觀者的不滿。

感不滿的民眾開始對ICE人員叫喊，斥他們是納粹和法西斯主義者；執法人員其後則拔出警棍和防暴盾牌，與對峙的在場人士爆發衝突。

目前尚不清楚有多少商販被拘留，但國土安全部表示，至少有一名抗議民眾因涉嫌攻擊聯邦人員而被捕。

對此，紐約警察局強調，這是ICE等聯邦機構主導的行動，他們並沒有參與行動。

紐約市長競選中民調大幅領先的候選人曼達尼 (Zohran Mamdani) 則在社交媒體X嚴厲批評此次行動，稱ICE突襲移民街頭小販「過激且魯莽」。