Kim Kardashian再質疑ICE執法　國土安全部：她不了解現實情況

自特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月重返白宮以來，美國移民及海關執法局（ICE）針對非法移民的執法行動，已導致近20萬人被驅逐出境。美國真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）28日在義大利威尼斯接受傳媒訪問時，再次對ICE的打擊行動提出質疑，而白宮則在回應中表示，希望她未來不要就非法移民執法問題發表公開言論。



綜合外媒報道，金卡戴珊近日前往意大利領取DVF領導力獎（DVF Leadership Award），期間她在接受記者採訪時說：「在新聞裏你會聽到『哦，這是關於犯下這些罪行的人，ICE正在試圖幫助我們的國家』。但接着你又會聽到，那些為建設我們國家付出很多努力、已成為我們國家重要一員的人，卻因此受到影響。他們是我認識的人，是我朋友認識的人。」

2025年6月11日，美國加州洛杉磯市，有民眾抗議近日美國移民和海關執法局 (ICE) 針對非法移民的執法行動，圖為執法人員向示威者發射「非致命」橡膠子彈子彈。（Reuters）

對此，國土安全部發言人麥克勞林（Tricia McLaughlin）在給TMZ的一份聲明中表示，希望金卡戴珊今後避免對非法移民執法問題發表公開言論。麥克勞林稱，金卡戴珊對洛杉磯執法行動的現實情況一無所知：「這些人正是國土安全部在總統特朗普和部長諾姆（Kristi Noem）領導下，從洛杉磯街頭清除的暴力罪犯：殺人犯、強姦犯、幫派成員及戀童癖者。」

麥克勞克林亦在聲明最後寫道：「為什麼金卡戴珊女士要以無辜美國人和英勇執法人員的利益為代價，替罪犯說話？」

2025年6月11日，美國德州聖安東尼奧，示威者高舉標語，抗議移民與海關執法局（ICE）對非法移民的強硬執法。（Reuters）

金卡戴珊此前6月就曾質疑過移民執法行動，她當時在INS上表示，儘管ICE稱其目的是為打擊暴力罪犯，但將無辜、勤奮工作的人從家人身邊帶走的行為是不可接受的，這樣的情況必須予以發聲反對。