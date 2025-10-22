涉非法任北京代理人　旅美中國導演孫耀寧認罪　最高囚10年

涉嫌擔任中國在美國的非法代理人的美國加州華裔男導演孫耀寧（Yaoning Sun，Mike）周一（10月20日）過堂時根據與聯邦檢察官達成的協議認罪，因此罪，他最高或面臨10年的監禁。



孫耀寧2024年12月在洛杉磯附近奇諾山的家中被捕。中國外交部發言人林劍當時強調，中國一貫奉行不干涉他國內政的原則，「到底是誰在肆意干涉他國內政，國際社會看得很清楚。」

認罪協議顯示，孫耀寧承認2022年至2024年期間在未按照法律要求通知美國司法部的情況下，代表中國政府充當其代理人。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

協議稱，孫耀寧受中國政府官員指示，在與另一人共同經營的網站上發布親北京的內容。此人後來成為地方公職候選人，並於2022年當選。孫耀寧曾擔任此人的競選顧問，並於次年為中國官員起草一份報告，尋求資金和任務，以開展更多親北京的活動。

這份協議並未提及這名民選官員是誰，但美媒報道引述Arcadia市紀錄指，孫耀寧曾擔任2022年2月當地候選人Eileen Wang的競選財務主管。