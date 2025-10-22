緬甸清剿KK園區詐騙人員紛紛逃離　消息：軍方即將進駐｜有片

緬甸軍方宣布其部隊已「清剿」KK園區後，有當地居民稱，因傳出軍隊即將進入的消息，KK園區的中國人們周三（10月22日）上午紛紛逃離工廠。



根據《香港01》獲取到的消息，當地居民透露，「KK園區的中國人們從早上開始就像過節一樣逃跑，有人帶着行李，有人開車，有人騎摩托車（電單車），真的像打仗一樣逃命」。

消息指，守衛緬甸邊境的少數民族武裝組織「克倫邊防軍（BGF）」打開kk園區大門，允許工人們逃離，並用車輛接送中國籍人員。

消息確定，kk園區在大面積跑路。網上影片顯示，kk園區外面全是騎手，當中一些騎手是接單接人跑路的。

緬甸國營傳媒、日報《Alin》周一引述軍政府資訊部，其部隊已「清剿」KK園區，釋放2000多名工人，並沒收由全球首富馬斯克（Elon Musk）公司生產的30台星鏈（Starlink）衛星終端機器。

軍政府稱，有關部門透過此次行動逮捕2,198人，但未有列明他們的國籍。