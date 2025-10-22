冰島首次發現蚊子蹤跡　全球暖化令無蚊國家也失守？

由於氣候嚴寒，長年以來，冰島和南極洲都是全球僅有的兩個沒有蚊子的地區。但研究人員指，近日該國首度發現蚊子蹤跡。



綜合外媒報道，這些蚊子是當地一名昆蟲愛好者Björn Hjaltason上周在首都雷克雅未克以北約30公里處的冰河谷偶然發現的，經過自然科學研究所（Natural Science Institute of Iceland）昆蟲學家Matthias Alfredsson鑑定，確定是3隻環帶絨蚊（Culiseta annulata），包括兩雌一雄，是首次在冰島自然環境中發現蚊子。

據報道，環帶絨蚊是少數能過冬的一種蚊子。Alfredsson表示，它們在歐洲和北非部分地區很常見，可能是最近由船舶、貨櫃帶入冰島，需要等到明年春天進行進一步監測，判斷是否有進一步擴散的情況。

一般而言，氣候變遷帶來的氣溫上升、夏季變長和冬季變暖，為蚊子創造更有利的繁殖環境。而冰島在今年春天剛剛經歷破紀錄的高溫天氣。冰島氣象局指出，通常情況下，冰島 5月份的最高氣溫很少超過20攝氏度，即便熱浪來臨，如此高溫也只會持續兩到三天，而今年冰島多個地區溫度連續10天超過這一門檻。

據《衛報》報道，冰島變暖的速度是北半球其他地區的四倍，其境內的冰川一直在融化。冰島的水域近期更發現鯖魚等來自溫暖的南部地區的魚類。

但Alfredsson認為，這種蚊子似乎相當適應寒冷氣候，出現在冰島未必與氣候暖化有關。

隨着地球變暖，全球不同地區發現的蚊子種類都在增加。英國今年亦首次發現了亞洲虎蚊（Aedes albopictus）以及埃及伊蚊的卵。