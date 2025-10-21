冰島Play航空突破產　中國消費者機票退費難　跨境維權或需時數年

近日，冰島Play航空突然宣布破產，導致不少消費者面臨機票退費難題，出行計劃被迫取消。社交平台上，多名消費者發帖求助，稱退款遙遙無期，引發廣泛關注。



安徽的吳先生是受影響的消費者之一。他告訴內媒，今年8月17日，他在攜程App上購買了一張價值1551元（人民幣．下同）的雷克雅維克至巴塞隆拿的機票，計劃年底出國旅遊。然而，9月30日，攜程通知他航班取消，卻未說明原因。吳先生起初選擇改簽，但後續發現Play航空已破產，且無其他航空公司接手原航班行程。攜程客服建議他重新訂票並申請退款，但至今退款仍未到賬，後台顯示「正在處理」。為不耽誤行程，吳先生只得另購機票，增加了費用和中轉時間。

吳先生的訂票截圖。（紅星新聞）

吳先生的退票詳情。（紅星新聞）

類似遭遇並非個例。一名網友稱，她在9月29日值機並通過安檢後，卻在登機口被告知Play航空破產，無法起飛，需自行購買其他航司機票。她與攜程的退款溝通同樣無果。社交平台上，類似投訴比比皆是。

10月20日，《紅星新聞》從多方獲悉，部分平台如飛豬、去哪兒等已陸續為消費者退款。一位網友曬出去哪兒網全額退款截圖，顯示其10月2日巴黎至雷克雅維克的1739元機票已退款到賬。飛豬平台相關負責人表示，已第一時間啟動應急響應，為受影響用戶全額退款，部分退款已於10月10日完成，由平台先行墊付。然而，攜程客服回應稱，因仍在與航司核實，暫無退款進展。

網友曬出去哪兒網全額退款截圖。（紅星新聞）

針對此事件，陜西恒達律師事務所律師趙良善表示，消費者與攜程存在網絡服務合同關係，攜程有義務協助處理退改簽事宜；而消費者與航空公司則形成運輸合同關系，航空公司破產導致無法履約，消費者有權要求退款。北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤進一步指出，法律未強制要求平台在航司破產時先行賠付，除非平台服務協議明確承諾先行賠付，否則需根據航司破產方案處理退款。

對於維權路徑，譚敏濤建議消費者直接向Play航空的破產管理人申報債權，或敦促平台提供破產管理人聯繫方式及債權申報指引，同時保留其不作為的證據。消費者還可向平台所在地的市場監管部門或消費者協會投訴。不過若走司法程序，需適用冰島法律，涉及高昂的訴訟成本和跨境維權難度，時間可能長達數年。