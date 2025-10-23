共同社：高市早苗內閣支持率逾64%　勝過石破茂及岸田文雄內閣

日本新任首相高市早苗組閣後，共同社於10月21日至22日在全國范圍內發起民調，結果顯示高市內閣的支持率為64.4%，超過了前首相石破茂組閣時的50.7%，以及岸田文雄組閣時的55.7%。同時，有超過75%受訪者歡迎日本第一位女性首相誕生。



受訪者中有70.2%認為，讓此前陷入自民黨「黑金事件」、前安倍派系的萩生田光一出任代理幹事長屬於「不合適」。

76.5%的人則認為，對首位女首相的誕生表示歡迎，並相信這將促進女性就業（包括回答「有點歡迎」的受訪者）。支持高市內閣的最主要原因是「對首相的信任」（26.6%）和「對其經濟政策的期望」（22.5%）。

另一方面，高市內閣的不支持率為23.2%；而上個月，同屬自民黨的石破內閣支持率僅34.5%，不支持率高達51.4%。可見首相更迭對自民黨產生的影響。

同時，新內閣的支持率略低於菅義偉內閣就任時的66.4%。

認為自民黨與維新會組成聯合政府屬於「良好」的民眾，加上認為「還不錯」者，共64.4%；至於公明黨退出與自民黨組成的聯合政府的決定，66.2%的受訪者表示「贊同」。