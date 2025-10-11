日本自民黨與公明黨決裂　日媒：與麻生太郎及政治獻金有關

高市早苗當選日本執政自民黨的新總裁後，與執政聯盟內的公明黨黨魁齊藤鐵夫展開磋商，以爭取支持，達成聯合執政協定文件，但公明黨10月10日表示，將退出和自民黨的執政聯盟。公明黨退出與自民黨超過25年的執政聯盟，齊藤鐵夫表示「政治和金錢」問題是他退出聯合政府的主要原因。有日媒分析指，這決定背後與甫就任自民黨副總裁的麻生太郎和曾處理政治獻金醜聞的萩生田光一有關。麻生太郎過去曾公開批評公明黨的高層是「癌」。



據《北海道新聞》報道，自從自民黨政治獻金醜聞爆發後，公明黨在去年秋季眾議院選舉和今年7月參議院選舉中均遭到挫敗，並得出結論認為「該黨的生存岌岌可危」。公明黨在本次參議院選舉中的比例票數比上次選舉下跌近100萬票，降至521萬票，創歷史新低。

公明黨黨魁齋藤忠雄在與高市早苗會面時呼籲對政治獻金進行全調查，並加強對企業和團體捐款的監管。此後不久，高市早苗任命了前安倍派系幹事長萩生田光一（其政治獻金報告中曾漏報總計2728萬日圓的款項）擔任代理幹事長。

高市早苗2025年10月10日與公明黨代表會面（Kyodo via REUTERS）

公明黨一位官員強調：「如果在黨魁表達對政治與金錢關係的擔憂後立即任命萩生田，這自然會被解讀為對公明黨的不尊重。」公明黨一直標榜其廉潔自律。

當被問到高市早苗當選黨魁，執政聯盟是否還能維持時，齋藤回答說：「誰當選都無所謂。」然而，高市新執政團隊的陣容及其應對措施已令公明黨感到不滿。

前首相麻生太郎出任副總裁就是一個典型例子，他過去曾公開表達「對公明黨的厭惡」。麻生太郎2023年在一次會議上表示，公明黨領袖山口那津男、其他公明黨幹部以及該黨的主要支持者是阻礙日本2022年末修改三份重要安全文件的「癌」。

同時，自民黨內部幾乎沒有危機感。

高市的親信堅信公明黨不會脫離執政聯盟，認為「自民黨和公明黨是一體的」。

報道指，高市就任總裁後，在人事安排上偏袒麻生太郎，同時排除了長期擔任公明黨聯絡官的前執政團隊成員，例如前首相菅義偉和前幹事長森山豐。一位公明黨官員表示：「現任執政團隊沒有人脈，所以他們可能未能掌握公明黨的真實意圖。」

高市早苗原定於10月10日（周五）參加各種電視節目，但在黨魁會議結束後突然取消了所有節目。公明黨的退出將導致自民黨在眾議院和參議院的多數席位大幅縮水，政治局勢變得極不穩定，原本被認為已成定局的首位女總理的位置現在變得不確定。