日本依賴化石燃料進口加劇通脹　高市早苗料復興核能應對

日本新任貿易和工業大臣赤澤亮正22日表示，新一屆政府將繼續尋求重啟核能，採取具體措施，爭取相關社區和持份者的理解。分析人士認為，由於日本在能源上依賴昂貴的化石燃料進口，加劇通脹問題並引起民眾不滿，親核的日本新任首相高市早苗料將復興核能以緩和通脹。



據路透社報道，進口化石燃料佔日本全國發電量的60%至70%，日本去年就花了10.7萬億日圓（約5,478億港元）進口液化天然氣和煤炭，佔其進口成本的十分之一，是該國通貨膨脹的其中一個根源。

2024年12月26日，日本東北電力公司宣布，位於宮城縣的女川核電廠2號機組將恢復商業營運。圖為女川核電廠的鳥瞰圖。（日本東北電力公司網站）

剛剛任職的貿易和工業大臣的赤澤亮正22日表示，最大限度的利用有助於能源安全和脫碳的電力來源至關重要，因此新一屆政府將繼續尋求重啟核能，同時採取具體措施，爭取相關社區和持份者的理解。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）常務董事Henning Gloystein稱：「高市首相幾乎肯定會更大膽的推動核反應堆重新啟動。這在一定程度上是為了幫助她降低批發電價，同時減少對燃料進口的依賴。」

報道提到，高市作為核能的支持者，反對大規模太陽能項目，認為這將使日本依賴從中國進口太陽能電池板並且會對環境造成負面影響。

2025年10月21日，日本新任首相高市早苗在東京首相官邸與內閣成員合影。（Reuters）

2011年福島核災發生前，日本共有54座核反應堆投入運作，目前只剩下33座，另有14座則處於重啟過程。