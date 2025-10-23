國際法院籲以色列須保障加沙人道救援工作　遭以外交部拒絕

聯合國國際法院（ICJ）周三（10月22日）發表諮詢意見，稱以色列有義務確保加沙平民的基本需求得到滿足，並要求保障聯合國在加沙走廊提供的人道救援工作。以色列外交部拒絕了這些意見，並否認違反國際法的指責。



由11名法官組成的國際法院表示，以方必須支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）等聯合國實體提供的救援工作。

國際法院主審法官岩澤雄司表示：「作為佔領國，以色列有義務確保加沙居民的基本需求，包括生存必需的物資。」

2025年10月22日，國際法院（ICJ）法官團抵達荷蘭海牙，出席公開庭審。當日法院就以色列在巴勒斯坦被佔領土內聯合國及其他國際行為體的存在與活動所承擔之義務，發表不具約束力之諮詢意見。圖為法官岩澤雄司（右二）等出席庭審。（Reuters）

以色列外交部在社交平台X（舊稱Twitter）上回應：「以色列斷然拒絕國際法院的『諮詢意見』。這又是一次打着『國際法』的幌子，試圖對以色列施加政治制裁的政治企圖。」

▼以色列拒絕接受諮詢意見：

以方還強調，該國完全履行其在國際法下的義務。並聲稱UNRWA的1,400名員工是哈馬斯成員，批評該組織「充滿恐怖活動」。

今年4月，聯合國律師和國際法院的巴勒斯坦代表指責以色列違反國際法，因為其在3月至5月期間拒絕向加沙提供援助。

去年，以色列禁止UNRWA在加沙開展工作。而國際法院法官周三發現，以方未能證實有關哈馬斯參與該組織的說法。