特朗普警告：哈馬斯倘違反協議　中東國家或出兵加沙

美國副總統萬斯（JD Vance）於10月21日正訪問以色列，以推動加沙停火計劃第二階段之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日警告，美國在中東及周邊地區的眾多盟友已表明，如果哈馬斯繼續肆意妄為，違反達成的停火協議，這些國家將將欣然接受他的請求，派遣大批部隊進入加沙，整治哈馬斯。



圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會並發表講話。（Reuters）

特朗普在社交平台稱，這些國家展現對中東的熱愛與精神，但他已告知這些國家及以色列，現在還不是時候。他認為，哈馬斯仍有望做正確的事，但否則將被迅速、猛烈及殘酷地終結。

萬斯同日訪以色列 重申哈馬斯須解除武裝

萬斯同日抵達以色列展開訪問，到訪在南部基里亞特加特（Kiryat Gat）新成立的軍民合作中心（Civilian Military Coordination Center，暫譯）。該中心由兩國共同運作，負責監督停火的執行情況。萬斯讚揚了以色列的合作，並重申了華府對穩定加沙局勢的承諾。

萬斯表示，美國、以色列和其他中東國家都一致認為，儘管哈馬斯武裝人員可以獲得赦免，但該組織必須解除武裝。他警告，「如果哈馬斯不合作，正如美國總統所說，哈馬斯將被徹底消滅」。

美媒：魯比奧擬週末訪問以色列

萬斯將於22日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。萬斯表示，他對停火持樂觀態度，並表示未來將有更多中東國家尋求與以色列實現關係正常化。

另外，美國媒體Axios援引美國和以色列官員的消息報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）計劃本週稍後時候，又或於週末訪問以色列。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

哈馬斯稱與各派履行停火協議

央視新聞報道。正在率團訪問開羅的哈馬斯高級官員哈亞（Khalil al-Hayya）受訪時表示，該組織將與巴勒斯坦各派系一道，全力履行加沙地帶停火協議。

哈亞說，從埃及沙姆沙伊赫和平峰會開始，特朗普多次宣布「加沙戰爭已經結束」。國際社會的支持顯示了加沙停火協議的堅定性，國際社會的意願是實現和平協議的保障。該組織認為，加沙停火協議將持續有效，哈馬斯遵守停火協議的意願堅定。