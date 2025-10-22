內塔尼亞胡開除國安顧問　以媒：因反對進攻加沙城和空襲卡塔爾

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月21日即時開除國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi），並發聲明感謝其3年來的服務貢獻。前者並未提及作出相關決定的原因，但哈內格比同日發聲明間接承認2人的確曾有分歧，並呼籲政府調查巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日發動突襲一事。以媒稱，哈內格比與內塔尼亞胡過去屢有分歧，前者曾反對進攻加沙城（Gaza City）以及空襲卡塔爾。



《以色列時報》（Times of Israel）與路透社報道，以色列總理辦公室21日日發聲明中透露上述消息，並指內塔尼亞胡將任命國家安全委員會副主席賴克（Gil Reich）為代理主席。

哈內格比則在聲明中表感謝內塔尼亞胡給予他機會，參與制定以色列外交和安全政策，但間接承認他與後者有分歧。他表示：「我們即使在意見分歧時也能保持專業的對話。」

哈內格比承認自己對10月7日的攻擊負責，並表示政府必須徹底調查此事，吸取教訓並幫助恢復已經動搖的公眾信任。報道指，這顯然是他隔空向內塔尼亞胡喊話，因為後者此前一直反對就此事成立調查委員會。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

自加沙戰爭爆發以來，內塔尼亞胡還解僱國防部長加蘭特（Yoav Gallant）的國防部長職務，以及國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）的職務。