美國制裁俄羅斯兩大石油公司　歐盟禁止進口俄羅斯天然氣

美國財長貝森特（Scott Bessent）周三（10月22日）指責俄羅斯缺乏結束烏克蘭戰爭的決心，宣布對俄羅斯兩大石油公司實施制裁。歐盟國家同日亦批准對俄羅斯的第19輪制裁，包括禁止進口俄羅斯天然氣、把4間涉及中國石油行業的公司列入名單。



美國制裁俄羅斯2大石油公司

受到美國制裁的兩家公司分別是盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）。貝森特表示：「鑑於普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）總統拒絕結束這場毫無意義的戰爭，美國財政部正在對為克里姆林宮的戰爭機器提供資金的俄羅斯兩家最大石油公司實施制裁。美國鼓勵盟友加入我們，遵守這些制裁。」

路透社報道，英國上週也對這兩家俄羅斯企業實施了製裁。

俄羅斯燃油・俄羅斯燃油：圖為2014年12月9日，俄羅斯南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）一座教堂附近的加油站，可看到俄羅斯石油公司（Rosneft）標誌。（Reuters）

歐盟公布對俄第19輪制裁

周三較早時間，歐盟輪值主席國丹麥表示：「我們非常高興地宣布，剛剛收到剩餘成員國的通知，現在可以取消對俄羅斯第19項制裁方案的保留意見。」

除了禁止進口俄羅斯天然氣，新方案還增加了對俄方外交官的旅行限制、將俄羅斯影子船隊中117艘船隻列入制裁名單。

路透社引述消息人士稱，名單包括2間中國煉油廠、一間中國貿易公司和一間參與規避限制的實體。但要到周四正式通過後才會公布。

圖為2025年9月24日，國務院總理李強在美國紐約與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（新華社圖片）

報道指，歐盟各國上週就這項方案的最終文本達成共識後，原本只有斯洛伐克拒絕通過，並要求歐盟委員會就高能源價格問題作出保證、承諾將氣候目標與汽車製造商及重工業的需求相協調。

一名斯洛伐克外交官表示，周四歐盟領導人峰會的最後公報中增加了新的條款，滿足了該國的要求。方案最終將得到通過。