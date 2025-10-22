克宮：美俄元首會晤具體時間尚未確定　需要充分準備

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（10月22日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤時間尚未確定，需要充分準備。



俄衛網報道，佩斯科夫指，普京與特朗普的會晤是雙方的共同意願。俄羅斯直接投資基金總裁兼總統對外投資與經濟合作特別代表德米特里耶夫同日較早前表示，美俄元首會晤籌備工作正在繼續進行中。與美方說法有所不同。

2025年9月2日，隨同俄羅斯總統普京訪華的克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）現身北京釣魚台國賓館。（Reuters）

對於美俄元首會晤可能擱置的傳言，特朗普會見記者時，被問及兩人會面的前景，他稱仍希望與普京會面，但不想浪費時間。但他暗示仍可能會有更多進展，「我們將在未來兩天內通知大家」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三表示，特朗普呼籲烏克蘭和俄羅斯停止現在前線的行動是「良好的妥協」，但他懷疑普京會否支持這項提案。

路透社引述美國官員和知情人士稱，俄羅斯上週末向美國提交一份名為「非正式文件」的私人公報，重申其長期以來對和平協議的條款，有美國官員稱，俄方重申要全面控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區，實際上拒絕特朗普凍結俄烏當前戰線的提議。