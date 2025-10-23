華府擬限制對華出口涉美國軟件產品 美財長證實消息
撰文：蕭通
出版：更新：
路透社10月22日引述美國官員及消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）考慮限制依賴美國軟件驅動的產品出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制，涵蓋產品或從手提電腦到噴射引擎。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）其後在白宮被問及相關問題時稱，他確認所有建議都在考慮中。如果實施出口管制——無論是軟件、引擎還是其他產品，美國很可能會與七國集團（G7）盟友協調。
特朗普於10月10日宣布，11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施新的出口管制，但他當時未有公布更多細節。路透社報道，特朗普政府考慮實施相關管制，顯示計劃升級與中國的對峙。不過，內部亦有人主張採取較溫和方式，認為有關措施未必會推進。
路透社引述一位消息人士稱，特朗普政府可能會利用宣布該措施，藉此向中國施壓，但不會真正實施。由於涉及美國軟件製造的產品廣泛，如果全面實施限制，可能會對美國經濟造成損害，並會擾亂全球的科技產品貿易。兩位知情人士表示，一些範圍較窄的政策提案也在討論中。
路透社報道，中國大使館發言人未就美國正在考慮的措施發表評論，但重申中方反對美方「實施單邊長臂管轄措施」，並矢言如果美方繼續其認為錯誤的道路，中方將「採取堅決措施，維護自身合法權益」。
WSJ：美國擬金援阿根廷400億美元 施壓後者限制中國影響力商務部出手 對美模擬晶片反傾銷問卷調查啟動「37日內回覆」涉非法任北京代理人 旅美中國導演孫耀寧認罪 最高囚10年特朗普稱料與習近平達成貿易協議 但保留指會面或不舉行中國9月進口大豆數為零美國穀倉積壓倒塌 豆粒噴湧而出影片曝光