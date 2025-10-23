美國提「分割加沙」計劃　中東顧問：以哈各自控制一區域

隨美國副總統萬斯（JD Vance）出訪以色列的特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）在10月21日會見傳媒時，簡報事關加沙長久和平的下一階段計劃，稱美國與以色列正考慮將加沙分割為由以軍和哈馬斯分別控制的兩個區域，旨在作為推動哈馬斯解除武裝之前的過渡方案。



根據以色列與哈馬斯達成的停火協議，以軍將撤出加沙，不過目前還控制加沙約53%的領土。萬斯與庫什納在周二會見傳媒並簡報「分割加沙」方案，萬斯指加沙有「兩個地區」，一個相對安全，另一個極度危險，這方案的目標是擴大安全地區的範圍。

庫許納表示：「現在，只要能夠確保安全，以軍就會考慮在該地區建造一個新的『加沙地帶』，為居住在加沙的巴勒斯坦人提供出路、工作地點和居住地」，並強調在完成這一計劃前，用於重建的資金將流向受哈馬斯控制的地方，「重點將放在建設安全地區」。

不過有美國官員表示，這方案還在初步構建中，將在未來幾日公布最新消息。

這一構想在提出後引發阿拉伯世界的擔憂與反對，《華爾街日報》分析，阿拉伯各國認為如果實施這計劃，就可能導致以色列在加沙內部設置永久控制區。報道還指，從根本上來說，「分割加沙」的核心，在於至今仍未解決的難題：解除哈馬斯的武裝，並建立一個替代政府來治理，以創造一個安全、可讓數十億美元的重建計劃得以實現的環境。

特朗普在上月提出「加沙21點和平方案」，根據方案細節，以軍將分階段逐步撤出加沙。